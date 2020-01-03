رفراف- بنزرت: مختل يعتدي على رئيس مركز الأمن بسكيّن

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه إثر تقدّم شخص يوم 02 جانفي 2020 إلى مقرّ مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت بعريضة مضمّنة بتعليمات وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة ببنزرت القاضية بإيواء شقيقه بمستشفى الأمراض النّفسيّة والعقليّة « الرّازي » بمنّوبة باعتباره أصبح يشكّل خطرا على عائلته (سبق وأن تمّ إيواءه بذات المستشفى).

وتحوّل رئيس مركز الأمن الوطني برفراف بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة إلى منزل « المختل »، معزّزا بأعوان أمن وبمحاولة السّيطرة عليه، قام المعني بمباغتة رئيس المركز المذكور بواسطة آلة حادّة « سكّين » كان يخفيها بين طيّات ثيابه والاعتداء عليه وإصابته على مستوى أعلى الصّدر من الجهة اليسرى.

كلمات البحث :إطار أمني;بنزرت;رفراف