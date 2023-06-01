رفض الافراج عن النائب وجدي الغاوي

رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الأربعاء، مطلب الإفراج المقدم في حقّ النائب وجدي الغاوي إلي يوم 12 افريل الجاري وذلك من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

ويتعلق ملف القضية بشبهات تزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكان النائب وجدي الغاوي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة تدليس تزكيات.

وأضاف الغاوي أن منافسته في الانتخابات التشريعية (حنان بيبي) كانت رفعت ضده قضية في شبهة تدليس تزكيات، مشيرا في نفس التصريح انه تفاجأ بذلك الإجراء ضده بعد مباشرة عمله النيابي وآداء القسم، خاصة وأن القضية مازالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائيا واستئنافيا.

وتجدر الإشارة ان وجدي الغاوي كان ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المروج فرحات حشاد من ولاية بنعروس وفاز بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول على حساب منافسته الوحيدة حنان بيبي.

كلمات البحث :افراج;وجدي الغاوي