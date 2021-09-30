رفض مطلب الإفراج عن سيف الدين مخلوف

قرر حاكم التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الخميس، الابقاء على سيف الدين مخلوف تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن و رفض الافراج عنه في ملف حادثة المطار.

وقرر فريق الدفاع عن مخلوف استئناف قرار رفض الافراج و بالتالي سيوجه الملف الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتبت في شأن الافراج، وفق ما أعلنته المحامية إيناس حراث على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

كلمات البحث :إفراج;سيف الدين مخلوف