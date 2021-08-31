رفض مطلب السراح الشرطي لياسين العياري

أعلنت هيئة الدفاع عن النائب ياسين العياري اليوم الثلاثاء، أنّ قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، رفض منح النائب ياسين العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل.

وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري قد أعلنت يوم 30 جويلية 2021، بأنّه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

ويقضي الحكم بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته.

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