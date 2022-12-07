رفع الإضراب المفتوح للمخابز بعد التوصل لاتّفاقٍ

أعلن أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق حبوبي في تصريح لديوان أف أم اليوم الأربعاء، أنه تم رفع الاضراب المفتوح للمخابز بعد التوصل الى حل مع سلطة الاشراف حول المطالب القطاعية.

وقال حبوبي إنّ المخابز ستعود للعمل بصفة عادية في اللحظات القادمة لتلبية الطلب على الخبز بعد دخولها اليوم في اضراب عام .

وللتذكير فقد تم إقرار الإضراب على خلفية عدم صرف الدولة لمستحقات المخابز المالية والتي تقدر بحوالي 260 مليون دينار لمدة 14 شهرا.

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