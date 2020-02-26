رسميا: رفع التأشيرة على المواطنين التونسيين الوافدين إلى جنوب أفريقيا

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رسميّا: دولة جنوب أفريقيا تُلغي تأشيرة الدخول للتونسيين أعفت دولة جنوب أفريقيا يوم أمس الثلاثاء، رسميا التونسيين الحاملين لجواز سفر عادي من التأشي ...

الخارجية تنفي خبر اعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى تونس أكّدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها مساء أمس الاثنين، أن خبر اعفاء المواطنين الإيرانيي ...

إصابة 320 شخصا في تصادم قطارين جنوب أفريقيا جدّ مساء أمس الخميس، حادثة اصطدام قطار انطلق أحدهما من مدينة جوهانسبرغ متجها إلى العاصم ...