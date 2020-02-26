رسميا: رفع التأشيرة على المواطنين التونسيين الوافدين إلى جنوب أفريقيا

تقرر رسميا رفع التأشيرة على المواطنين التونسيين الوافدين إلى جنوب إفريقيا والمواطنين الجنوب إفريقيين القاصدين تونس وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوما مع مراعاة الإجراءات الترتيبية المتعلقة بجوازات السفر .
وبينت سفارة الجمهورية التونسية بيرتوريا في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن صلوحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر واحتواء الجواز على صفحتين خاليتين من أختام الدخول والخروج.
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