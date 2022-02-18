رفع القيود على تنظيم كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة

أعلنت وزارة السياحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تبعا للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 فيفري 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول مجابهة تطور الوضع الوبائي للبلاد واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، فقد تقرر تعديل العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصـادر في 09 فيفري 2022 بداية من يوم الخميس17 فيفري 2022 على النحو التالي :

• رفع القيود على تنظيم كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة.

• الإلتزام بالتدابير الوقائية خاصّة فيما يتعلّق بارتداء الكمّامة والتّباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتوفير المعقم وغسل / تطهير الأيدي.

• ضرورة إلتزام المؤسسات السياحية بالتطبيق الصارم لكل الإجراءات الصحية المضمّنة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من كوفيد 19 في نسخته المحيّنة بتاريخ 29 ديسمبر 2021 والمنشور بالموقع الرسمي للديوان الوطني التونسي للسياحة www.ontt.tn.

• تشديد مراقبة جواز التلقيح لكافة الوافدين على المؤسسات والوحدات السياحية وعملتها،

• تأجيل المهمّات بالخارج إلاّ للضّرورة القصوى.

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