رفع قطار نقل الفسفاط الذي جنح بين محطتي قفصة والعوينات

اخر تحديث : 02/02/2022

سكك حديدية

تمكن الفريق الفني للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فجر اليوم اﻷربعاء 02 فيفري الجاري، من رفع قطار نقل الفسفاط الذي جنح بتاريخ 30 جانفي 2022 على الخط 21 الرابط بين محطتي قفصة والعوينات.
واعتبرت شركة السكك الحديدية أن هذه العملية ستُمكن من تجنيب مواصلة تعطل نقل الفسفاط وما لذلك من أثر إيجابي على هذا النشاط الحيوي الداعم للمجهود الوطني لاستعادة النمو الاقتصادي.
وأكدت الشركة أن هذا النجاح تم بفضل خبرة أعوان الشركة و حرفيتهم رغم صعوبة مكان الجنوح و خصوصيته فضلا عن رداءة اﻷحوال الجوية و بغض النظر عن التكلفة المالية لعملية الرفع من طرف شركات خاصة و التي تتجاوز بحسب الفواتير التقديرية العشرين ألف دينار.


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