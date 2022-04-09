رفع 4116 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأوّل من رمضان

اخر تحديث : 09/04/2022
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

مخالفة اقتصادية

تم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، إجراء 20571 زيارة تفقد تركزت بصفة خاصة على مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة.
واستهدفت مسالك البيع بالتفصيل (الأسواق والمحلات المفتوحة للعموم) وقد أفضت هذه العمليات الرقابية إلى رفع 4116 مخالفة اقتصادية.
في حين، سجلت العمليات الرقابية خلال الأسبوع الأول حجز المواد التالية :
• 3592 لتر من الزيت النباتي المدعم،
• 332 قنطار من الفرينة المدعمة،
• 206 كغ سميد
• 63 كغ عجين غذائي
• 1907 كغ بطاطا
• 2710 كغ من مادة الفلفل،
• 1558 كغ من مادة الطماطم،
• 1,45 طن من التمور،
• 1872 كغ لحوم دواجن،
• 142 كغ من الأرز،
• 937 كغ سكر مدعم،
• 62 طن اسمنت و5130 قطعة آجر،
• 27 طن من مادة DAP،
• 1,2 طن أعلاف،
• 1811 علبة


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