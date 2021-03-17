رفقة وفد رفيع المستوى: رئيس الجمهورية يُغادر تونس في اتجاه ليبيا

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أرض الوطن في اتجاه ليبيا ليؤدي زيارة رسمية.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إلى جانب القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

ويرافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى.

وسيجري رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يعقبها مؤتمر صحفي.

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