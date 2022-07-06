رفيق عبد السلام: «عندي 1700 دينار في حسابي البنكي مبروكين عليكم»

علق القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك على قرار تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية له.

وكتب عبد السلام: « مبروك عليكم الأرصدة البنكية الهائلة أشبعوا بيها. عندي 1700 دينار في حسابي البنكي مبروكين عليكم… حتى بن علي ما وصلش لهذا المنحدر المريع. »

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر إذنا قضائيا بـ تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وعدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية « نماء تونس » .

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