رفيق عبد السلام: نعم أخطأت النهضة ولا حل إلا بتدارك الأخطاء والتوبة الجماعية

أكد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، « حركة النهضة أخطأت حينما راهنت على قيس سعيد بمجرد أن رفع شعارات الثورة وادعى النزاهة والصدق من غير أن تمحص في تاريخه المتقلب ومساره الغامض » ، وفق تعبيره.

وأشار عبد السلام إلى أن الحركة أخطأت حينما لم تخرج من الحكم وتذهب للمعارضة مباشرة بمجرد أن أصر قيس سعيد على تعيين رئيس حكومة تابع له خلاف الدستور والعرف السياسي الذي استقر بعد الثورة.

واعتبر القيادي بحركة النهضة أن جزءًا من الشعب أخطأ يوم 25 جويلية بتعليق آمال مخادعة على قيس سعيد وتصديق شعاراته في مقاومة الفساد وجلب الرفاه والرخاء للتونسيين بمجرد دعمه في مساره، مؤكدا أن الشعب وقع ضحية خديعة كبرى من طرف رجل يجرهم جرا نحو الفقر والجوع والدمار الشامل.

وكتب عبد السلام: « لا حل الا بتدارك الأخطاء والتوبة الجماعية وذلك بتوحيد الصف في الساحات وجمع الكلمة على مقاومة هذه الدكتاتورية الفاشلة التي تريد أن تأتي على الأخضر واليابس وتدمر كل شيء » .

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