رقم قياسي: 317 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، أنه تم تسجيل 317 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 56 حالة وفاة حصلت يوم 22 جويلية، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بداية الجائحة.

كما تم يوم 22 جويلية الجاري، تسجيل 5624 حالة إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 18780 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد وفيات كورونا في تونس إلى 18369 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة 563930 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 29.95 بالمائة.

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