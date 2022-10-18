رمزي خليف مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه تمت تسمية رمـزي خليـف مديرا عاما للوكـــالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

و رمـزي خليـف، مهندس عام ورئيس إدارة تحليل المخاطر والتدقيق، شغل العديد من الخطط في الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية منذ تأسيسها سنة 2001، وكان ضمن الفريق المؤسس لهذا الهيكل المتخصص في خدمات الثقة الرقمية والمتحصل على شهائد مطابقة للمعايير الدولية.

و يترأس رمزي خليف مشاريع التدقيق WebTrust, ETSI, ISO 27001, ISO 9001 بالوكالة وهو متحصل على الشهادة الوطنية للهندسة في الاعلامية، بكلية العلوم بتونس والماجستير المهني في الاستغلال الأمثل للإمكانيات وتحديث المؤسسات وكذلك الماجستير في إدارة المخاطر المالية، بجامعة سيرجي بونتواز بفرنسا.

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