روزنامة العطل الجامعية للسنة الدراسية 2022-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منشور صادر عنها يوم 10 أوت الجاري، عن روزنامة السنة الجامعية وفترات التوقّف عن الدروس بالنسبة للسنة الجامعية 2022-2023.

وتُفتتح السنة الجامعية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين المهندي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلية والمدرسة الوطني للطب البيطري بسيدي ثابت، فيما تُفتتح الدروس بتاريخ 12 سبتمبر 2022ببقية مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

فترات العطل والتوقف عن الدروس:

-عطلة المولد النبوي الشريف: يوم واحد يُضبط في الإبان

-عيد الجلاء: يوم السبت 15 أكتوبر 2022

-عيد الثورة: يوم 17 ديسمبر 2022

-عطلة الشتاء ورأس السنة الإدارية: من يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 1 جانفي 2023 بدخول الغاية

-عطلة الربيع: من يوم السبت 18 مارس 2023 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 2 أفريل 2023 بدخول الغاية.

-عيد الاستقلال: يوم الاثنين 20 مارس 2023

-ذكرى الشهداء: يوم الأحد 9 أفريل 2023

-عطلة عيد الفطر: 3 أيام تضبط في الإبان

-عيد الشغل : الاثنين 1 ماي 2023

-عطلة عيد الأضحى 3 أيام تضبط في الإبان

-عيد الجمهورية الثلاثاء 25 جويلية 2023.

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