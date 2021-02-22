روني الطرابلسي: اقتُرح عليّ رئاسة الخطوط التونسية لكني اعتذرتُ

أكد وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في تصريح على قناة التاسعة مساء اليوم الاثنين 22 فيفري 2021، أنه تمّ الاتصال به لتولي خطة مدير عام لشركة الخطوط التونسية خلفا لألفة الحامدي التي تمت إقالتها اليوم، إلاّ أنه اعتذر على ذلك.

وأرجع الطربلسي سبب اعتذاره إلى وضعه الصحي الذي يتطلب مواصلة العلاج وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي دخل على إثرها قسم العناية المركّزة بأحد المستشفيات الفرنسيّة .

وأكد الطرابلسي استعداده لمساعدة شركة الخطوط التونسية من موقعه.

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