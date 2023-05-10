روني الطرابلسي: مرتكب هجوم جربة كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل كلاشنكوف

أكد وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن مرتكب الهجوم بجزيرة جربة كان يرتدي زي الحرس الوطني وسترة واقية من الرصاص ويحمل سلاح كلاشنكوف استولى عليه من الأمني الذي قام بقتله ذبحا قرب المركز البحري للحرس الوطني بأغير وهو ما أخّر عملية القضاء عليه.

وبين روني أن الاخير توجه مستقلاًّ كواد نحو محيط الغريبة اين كانت هناك حركية في المكان حيث كان بعض الزوار يغادرون واخرون بصدد الدخول للمعبد وقام باطلاق النار بطريقة عشوائية مستهدفا الامنيين وجميع المتواجدين في المكان مما أسفر عن مقتل 2 يهود تونسيين ابنَا عم أحدهما يعيش في جربة والآخر يحمل الجنسية الفرنسية ويعيش في مرسيليا .

كما أدى الهجوم وفقا للمصدر ذاته، إلى استشهاد 3 أمنيين على عين المكان.

وأكد الوزير السابق أنه تم تسجيل 4 اصابات في صفوف زوار آخرين من بينهم فتاة صغيرة و6 أمنيين أحدهم اصابته خطيرة ويرقد حاليا بقسم الإنعاش، حسب قوله.

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