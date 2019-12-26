روني الطرابلسي يُعلن «دقاش» بلدية سياحية

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل بالنيابة « روني الطرابلسي » يوم أمس الأربعاء، في إطار زيارة العمل التي أداها اليوم إلى ولاية توزر، عن تصنيف بلدية دقاش كبلدية سياحية .

وأشار الطرابلسي خلال زيارته لمقر البلدية إلى أن هذا التصنيف سيمكن، فضلا عن الدعم المادي، من إشعاع دقاش وتثمين المخزون التراثي والثقافي والفلاحي بالمنطقة وادراجها ضمن المسالك السياحية بما يساهم في جلب عدد اكبر من الزوار وتنشيط الحركة السياحية بالجهة.

يُشار إلى أن الوزير أشرف على افتتاح فعاليات الدورة 41 للمهرجان الدولي الواحات بتوزر، وأكد أن هذا المهرجان يساهم في تنشيط الحركة السياحية بالجهة وكذلك الحركة التجارية بالاضافة إلى استقبال آلاف الوفود من تونس ومن بلدان الجوار ومن العالم.

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