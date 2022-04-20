رويترز: تونس ستشتري حوالي 1.200 مليون طن من الحبوب

أعلنت وكالة رويترز أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المقبلة من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن، مما يجعل إجمالي احتياجاتها من واردات الحبوب في العام الجاري بأكمله عند 2.680 مليون طن.

وتشمل مشتريات تونس خلال الفترة المقبلة من العام 600 ألف طن من القمح اللين ومئة ألف طن من القمح الصلد و485 ألف طن من الشعير.

وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا. وتقدر قيمة الواردات من الحبوب في 2022 بنحو مليار دولار.

وتستهلك تونس التي بلغ متوسط محصول الحبوب فيها خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.5 مليون طن، حوالي 3.4 مليون طن سنويا.

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