رياح تتجاوز مؤقتا 100 كلم/س وارتفاع الموج إلى 6 أمتار

تُمثل الرياح القوية جدًّا عنوان طقس اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، دون منازع وتصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية، كما تتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات.

تكون النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال و هائج إلى شديد الهيجان بالسواحل الشرقية وارتفاع الموج يصل إلى 6 أمتار عرض البحر.

تكون الأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تكون السحب اكثر كثافة بولايات باجة ،جندوبة ،سليانة ،الكاف والقصرين مع إمكانية بعض الأمطار المحلية.

وأكد معهد الرصد الجوي أنه لا تغيير يستدعي الذكر بالنسبة لدرجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 16 و20 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 12 بالمرتفعات، جنوب البلاد .

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