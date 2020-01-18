رياح تتطلب اليقظة مع أمطار ضعيفة



يتميز طقس اليوم السبت 18 جانفي 2020، بسحب عابرة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات وتكون السحب أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة ومحلية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية و محليا الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و مضطرب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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