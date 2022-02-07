رياح تتطلّب اليقظة مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بصحو مستمر مع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة بالشمال.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات.

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