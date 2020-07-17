رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة 17 جويلية 2020، بنشاط وشدة الرياح بالمناطق الساحلية وخصوصا منها الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، كما ترافقها دواوير رملية محلية بالجنوب الغربي.. تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالشمال حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب ، متموج إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.
تكونات رعدية متوقعة بعد الظهر بولايات القصرين، سيدي بوزيد وقفصة ترافقها امطار متفرقة ، بقية الجهات سحب عابرة..
الحرارة في استقرار عموما وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية ، تكون بين 34 و39 ببقية المناطق كما تصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.
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