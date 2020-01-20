رياح قوية تتطلّب اليقظة مع أمطار مؤقتا رعدية

تُعتبر أبرز العناصر الجوية لانطلاقة هذا الأسبوع، هي شدة الرياح حيث تتطلب كل اليقظة وتصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل والمرتفعات وتكون مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وأكد معهد الرصد الجوي أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بالجنوب.

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