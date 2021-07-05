رياح قوية تصل إلى 50 كلم/س

يتميز طقس اليوم الاثنين 5 جويلية 2021، بمجموعة من التغييرات، حيث تكون هناك رياح قوية متوقع هبوبها بالمناطق الساحلية وبالجنوب تثير الرمال والأتربة.

ومن المنتظر أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 38 و45 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 48 بالجنوب الغربي.

أجواء صافية الى قليلة السحب بأغلب الجهات.

كلمات البحث :رياح;طقس