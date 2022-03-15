رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

تكون الرياح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، قوية ومن المنتظر أن تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات والجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 19 و23 درجة بالشمال والوسط، في حدود 17 بالمرتفعات، وبين 23 و27 بالجنوب كما تصل إلى 29 بتوزر وقبلي.

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