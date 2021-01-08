رياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة 8 جانفي 2021، برياح قوية تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س في شكل هبات.

ومن المنتظر أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بكافة السواحل.

ارتفاع مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و29 ببقية الجهات.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال والمناطق الغربية أخر النهار.

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