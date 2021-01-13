رياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س.

وتكون النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و18 ببقية الجهات.

فترات مشمسة تتخللها بعض السحب والتي تكون أكثر كثافة بالشمال والوسط.

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