رياح قوية تصل إلى 80 كلم/س

تبقى شدة الرياح هي أبرز العناصر الجوية خلال اليوم الخميس، بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 80 كلم/س في شكل هبات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

اجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق إلى احيانا كثيفة السحب ليلا بالشمال مع امطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 26 و31 ببقية الجهات.

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