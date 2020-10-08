رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/س

يتواصل اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، هبوب الرياح القوية قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بإستثناء خليج قابس حيث يكون مضطربا.

بعض الأمطار المتفرقة ممكنة بأقصى الشمال الغربي صباحا، في ما عدا ذلك أجواء مغيمة جزئيا إلى قليلة السحب بعد الظهر ببقية الجهات.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط، في حدود 22 بالمرتفعات وتكون بين 27 و31 بالجنوب.

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