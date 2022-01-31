رياح قوية جدا في النهار وعودة مؤشرات الأمطار ليلاً

يتميز طقس اليوم الاثنين، برياح قوية جدا متواصلة قرب السواحل حيث تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.

ارتفاع متواصل في الحرارة ظهرا لتتراوح القصوى بين 16 و22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

صحو مستمر نهارا وتغييرات منتظرة ليلا حيث من المنتظر عودة مؤشرات الأمطار بالشمال ومحليا الوسط الغربي.

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