رياح قوية جنوب البلاد

تتواصل اليوم الثلاثاء، الرياح القوية جنوب البلاد ترافقها دواوير رملية تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي مستعملي الطريق بولايات الجنوب إلى توخي الحذر، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بخليج قابس حيث يكون البحر شديد الاضطراب و ببقية السواحل البحر متموج إلى مضطرب.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالسواحل الشرقية وبالمرتفعات، بين 26 و32 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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