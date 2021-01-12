رياح قوية مع أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س.

كما تكون النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

أمطار رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي مع إمكانية تساقط محلي للبرد.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 09 و13 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات.

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