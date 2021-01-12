رياح قوية مع أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 12/01/2021

رياح

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س.
كما تكون النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.
أمطار رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي مع إمكانية تساقط محلي للبرد.
الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 09 و13 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات.


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