رياح قوية مع أمطار غزيرة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الأربعاء، برياح قوية ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل.

أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

سيشهد الطقس أمطارا متفرقة ورعدية متوقعة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون احيانا غزيرة، مع صحو منتظر ببقية الجهات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 21 و25 ببقية المناطق.

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