رياح قوية مع أمطار متفرقة ليلا بأقصى الشمال

يتميز طقس اليوم الاثنين، برياح قوية متواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى 90 كلم/س في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى احيانا كثيفة السحب بالشمال بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة ليلا بأقصى الشمال.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 15 و21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;رياح;طقس