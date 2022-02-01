رياح قوية مع أمطار متفرقة وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، برياح قوية فمن المنتظر أن تصل سرعتها إلى 80 كلم/س بالشمال والوسط كما تتجاوز 100 في شكل هبات بالمرتفعات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

أمطار متفرقة متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكتسي صبغة رعدية بالسواحل الشمالية للبلاد، مع سحب عابرة بالجنوب ودواوير رملية محلية.

انخفاض مرتقب في الحرارة حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 14/10 بالشمال، وتكون في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 14 و18 ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;الحرارة;رياح;طقس