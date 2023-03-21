رياح قوية مع استقرار في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بهبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية هو ابرز العناصر الجوية لحالة الطقس، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج شرق البلاد ومتموج إلى مضطرب بالشمال.

استقرار نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 18 و23 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 25 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب.

صحو مرتقب و من المنتظر أن نشهد فترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بالجنوب مع امطار متفرقة بالبرمة وبرج الخضراء.

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