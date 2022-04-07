رياح قوية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس، بإمكانية تساقط أمطار متفرقة صباحا بالمناطق الساحلية الشمالية مع سحب عابرة ببقية الجهات.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 21 و26 ببقية المناطق كما تصل إلى 29 بالبرمة وبرج الخضراء.

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