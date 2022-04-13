رياح قوية مع انخفاض مرتقب في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، باستمرار هبوب الرياح القوية ومن المنتظر أن تتواصل هباتها في حدود 70 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق إلى محليا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع إمكانية أمطار ضعيفة.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي حيث تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة، تكون بين 25 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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