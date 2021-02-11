رياح قوية مع انخفاض ملحوظ في الحرارة

تُعدّ الرياح القوية أبرز العناصر الجوية اليوم الخميس 11 فيفري 2021، حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الاضطراب بالشمال ، شديد الاضطراب إلى مضطرب بخليج الحمامات ومضطرب الى قليل الاضطراب بخليج قابس.

كما سيشهد طقس اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات كما تصل إلى 25 بأقصى الجنوب.

عودة مؤشرات الصحو وأجواء مغيمة جزئيا الى قليلة السحب باغلب الجهات.

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