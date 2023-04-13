رياح قوية مع انخفاض منتظر في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس، برياح قوية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتحذيرات متوقعة بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب فهائج.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و28 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تكون بين 28 و34 درجة.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالشمال بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي.

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