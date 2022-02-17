رياح قوية مع بعض الأمطار



يتميز طقس اليوم الخميس، بتقلص منتظر في فاعلية التقلبات الجوية وبعض الأمطار المتفرقة بالشمال والسواحل الشرقية، مع سحب عابرة وصحو منتظر ببقية الجهات .

تبقى شدة الرياح هي العنصر الجوي البارز والمتطلب لليقظة، مع تواصل التحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 13 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات.

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