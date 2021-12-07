رياح قوية مع بقايا أمطار بالشمال

سيشهد طقس اليوم الثلاثاء، تقلصا مرتقبا في فاعلية التقلبات الجوية مع بقايا أمطار تبقى ممكنة بعدد من معتمديات اقصى الشمال في الصباح ومن ثم فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير بأغلب الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان إلى هائج.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 13 و19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس