رياح قوية مع سحب أكثر كثافة بولايات الشمال

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بسحب عابرة على كامل البلاد و تكون أحيانا كثيفة على الشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالشمال و الوسط و تصل محليا إلى 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل وبالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر هائج بالشمال وبالسواحل الشرقية وهائج فشديد الاضطراب بخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

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