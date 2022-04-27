رياح قوية والحرارة مرتفعة بالجنوب

يتواصل اليوم الأربعاء، هبوب رياح قوية جنوب البلاد حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س وتكون مصحوبة بدواوير رملية محلية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد بخليج قابس حيث يكون البحر شديد الاضطراب، ومضطرب إلى متموج ببقية المجالات البحرية.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالسواحل الشرقية وبالمرتفعات وتكون بين 25 و30 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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