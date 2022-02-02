رياح قوية والحرارة في ارتفاع



يتميز طقس اليوم الأربعاء، بهبوب رياح قوية تتطلب اليقظة، ومن المنتظر أن تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س بالشمال والوسط كما تتجاوز 90 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات الغربية.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

كما سنشهد اليوم عودة مؤشرات الصحو تدريجيا بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة شمال البلاد وإمكانية نزول بعض الأمطار المحلية مطروحة بطبرقة، نفزة وسجنان.

ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال، تكون في حدود 10 بالمرتفعات، وبين 17 و22 درجة ببقية الجهات.

هذا وتجدر الاشارة أن اليوم 2 فيفري يمثل خروج الليالي السود استنادا للتقويم الفلاحي.

كلمات البحث :حرارة;رياح;طقس