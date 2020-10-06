رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتواصل اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية خلال هذا اليوم أيضا.

وأكد معهد الرصد الجوي أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بإستثناء منطقة سرات يكون مضطربا.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 20 بالمرتفعات، وتكون بين 26 و30 ببقية الجهات كما تصل إلى 32 بالبرمة وبرج الخضراء.

سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالجنوب الشرقي مع امطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

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