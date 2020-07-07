رياح قوية والسباحة ممنوعة بسواحل تونس الكبرى والوطن القبلي وبنزرت

تكون الرياح اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، قوية بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات وبجهة الساحل والتي تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س وهي أبرز ملامح حالة الطقس اليوم.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج بالشمال، مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

وحذّر المعهد الوطني للرصد الجوي من السباحة اليوم في سواحل بنزرت وطبرقة شط الزوارع (باجة) والوطن القبلي وسواحل تونس الكبرى.

ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مرتقبا لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 34 و38 ببقية الجهات.

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