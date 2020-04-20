رياح قوية وانخفاض في الحرارة مع أمطار غزيرة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الاثنين 20 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب و تكون محليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال و الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وسيتم تسجيل أعلى الكميات بولايات بنزرت ، باجة وجندوبة ، وتكون بين 30 و50 مم وتصل محليا إلى 70مم.

تكون الريح من الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل و المرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال و الأتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات .

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