رياح قوية وتحذيرات للملاحة والصيد البحري



تتواصل الرياح اليوم الأربعاء، قوية ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى 70 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

بعض التغييرات منتظرة ليلا بالمناطق الغربية حيث من المتوقع نزول امطار ضعيفة ومحلية مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات .

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، في حدود 16 بالمرتفعات، بين 23 و28 درجة بالجنوب.

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